12.02.2024 18:12

Закони грального бізнесу в країнах світу

Азартні ігри - це величезна глобальна індустрія зі своїми законами та правилами. У США, Німеччині, Польщі, Україні чи Монако ставлення до грального бізнесу різне: де заборони та обмеження, а де все дозволено. У статті ми порівнюємо закони для операторів і гравців у різних країнах, аналізуємо наслідки жорстких обмежень і пропонуємо шляхи ефективного регулювання галузі. Також розглядаємо рейтинг бонусів та акцій в онлайн-казино. Дізнайтеся, де саме в ігровому світі рай, а де суворі правила. З рейтингу бонусів казино ви дізнаєтесь, де найкращі пропозиції в Україні.

США

Азартні ігри у США дозволені у більшості штатів. Заборонені лише на Гаваях та у Юті. Регулює гральний бізнес місцева влада штатів. Щоб відкрити казино чи зали гральних автоматів, потрібно отримати ліцензію. Є три типи: обмежена (лише 15 автоматів), необмежена і спеціальна - для бізнесу на орендованій землі. Онлайн-казино легальні лише у Неваді, Нью-Джерсі й Делавері. Грати у казино можна з 18 або 21 року, залежно від закону штату.

Польща

У Польщі дозволені азартні ігри, ставки та гральні автомати у спеціальних закладах для осіб старше 18 років. Але є жорсткі обмеження: лише 1 казино на 250 тисяч мешканців міста, заборонено розміщувати заклади біля шкіл чи церков.

З 2017 року в країні дозволені лише державні онлайн та наземні казино. Іноземні казино, навіть з європейськими ліцензіями, вважаються незаконними.

Регулює галузь Міністерство фінансів, яке видає ліцензії. За порушення - штраф до 5 млн злотих або відкликання ліцензії. Також заборонено рекламу незаконних онлайн-казино, блокуються їхні сайти та домени. Банки не можуть здійснювати перекази до нелегальних букмекерів.

Україна

В Україні до 2020 року азартні ігри були поза законом. Новий закон легалізував основні види: казино, онлайн-казино, букмекерські контори, зали гральних автоматів та онлайн-покер. Щоб отримати 5-річну ліцензію, потрібно сплатити ліцензійний внесок – від 23 млн грн за онлайн-покер до 283 млн за казино. Також є щорічний внесок за кожен стіл чи автомат. Для фізичних казино вимоги: розташування у готелях певної кількості зірок з мінімальною кількістю номерів. Для онлайн-казино головне - сайт у зоні .ua. Завдяки рейтингу бонусів казино гравці можуть порівняти умови та обрати найвигіднішу пропозицію в Україні.

Німеччина

В Німеччині азартні ігри регулює Державний договір про азартні ігри та закони окремих федеральних земель. Дозволені покер, ставки, ігри в казино, гральні автомати, лотереї, бінго. Ліцензії видає влада земель за їхніми правилами. Є обмеження на вік гравця та кількість ліцензій. Онлайн-казино заборонені, дозволені лише ставки на спорт. З липня 2021 року новий закон дозволив ліцензованим онлайн-казино працювати у всій Німеччині за жорсткими правилами.

Монако

Це рай для любителів азартних ігор. Тут дозволені всі їх види для осіб з 18 років. Але індустрія орієнтована лише на туристів - місцевим жителям, військовим та священнослужителям вхід заборонений. Регулює галузь Комісія з азартних ігор. Вона не видає ліцензії на онлайн-бізнес. Єдине обмеження для туристів - заборона грати у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тому тут можна сміливо проводити відпустку заради азарту.

Заборони в різних країнах

Країна Заборони США Повна заборона азартних ігор у штатах Юта та Гаваї Польща Заборона іноземних онлайн та наземних казино Україна До 2020 року заборона на всі азартні ігри Німеччина До 2021 року заборона онлайн-казино, дозволені лише ставки на спорт Монако Заборона місцевим жителям, військовим та священнослужителям

Висновок редакції

Гральний бізнес у світі розвивається стрімко, але зіштовхується з викликами регулювання та боротьби з тінню. В США та Німеччині азартні ігри контролюються на місцевому рівні, в інших країнах - централізовано. Спільною рисою є суворі правила для легальних гравців та операторів.

Однак надмірні обмеження, як у Польщі, Україні чи Німеччині, штовхають значну частку ринку у "тінь". Тому країни намагаються знайти баланс між безпекою гравців, наповненням бюджету та розвитком галузі. Гнучке регулювання, чесна конкуренція і прозорість допоможуть вирішити це завдання. Рейтинг бонусів пропонує огляд найпривабливіших пропозицій від провідних онлайн казино на українському ринку.