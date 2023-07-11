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11.07.2023  11:55   

Онлайн-гемблінг негативно позначається на психологічному стані

Іноді дослідження британських учених здаються дивними, але результати цікаві. 2023 року було проведено опитування серед геймерів, які грають в ігрові автомати Клубнічка та інші популярні слоти. В результаті опитування вдалося з’ясувати, що 41% гравців відчувають тривогу та депресію. Як не дивно, аналітики Casino.UA підтверджують цю інформацію.

Як гра в онлайн казино позначається на психологічному стані

Види ігрової залежності

Існує кілька видів ігрової залежності, які мають свої особливості. Ознайомитись з особливостями всіх видів можна у таблиці нижче:
 

Вид залежності

Опис

Комп’ютерна залежність

З цією проблемою стикаються не лише дорослі, а й діти.

Залежність від азартних розваг у казино

Гра в слоти підвищує рівень адреналіну, що призводить до розвитку не тільки фізичної, а й психологічної залежності.

Ставки на спорт

До цієї залежності відносять беттінг та лотереї.

Ігроманія, яка пов’язана з фінансовими ринками

Це новий вид залежності, який пов’язаний з торгівлею криптовалютами на фінансових ринках.
 
Щоб перестати грати ігрові автомати онлайн, геймерам необхідно звернутися до фахівців, які надають підтримку.

Негативний вплив гемблінгу на психіку

Фахівці стверджують, що негативним наслідкам гемблінгу приділяється набагато більше уваги. До негативних психологічних аспектів відносять:
  1. Порушення розпорядку дня. Ігрові зали працюють цілодобово, але геймери найчастіше грають у слоти вночі. Нестача сну порушує біологічні ритми.
  2. Втрата контакту з оточуючими. Гравці багато часу проводять за комп’ютером тому вони не мають часу на спілкування з оточуючими.
  3. Дратівливість. Геймери часто втрачають гроші, тому вони стають дратівливими.
Якщо нічого не робити, то залежність тільки посилюватиметься. В результаті цього гравці можуть зіткнутися з серйознішими проблемами.

Формування ігрової залежності

До негативних наслідків онлайн-гемблінгу відносять формування психологічної залежності. У цьому випадку вже не людина розпоряджається грою, а гра розпоряджається життям геймера. Втрата контролю над ігровим процесом – це одна з найсерйозніших проблем.
При цьому масштаби впливу на психіку мають індивідуальний характер. Ступінь впливу ігрових автоматів насамперед залежить від віку гравців.
 
Автор: Анастасія Мовчан – гемблінг-експерт Casino.UA
 
Тэги:  казіно, гральний бізнес, гемблінг
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