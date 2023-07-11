Онлайн-гемблінг негативно позначається на психологічному стані

Іноді дослідження британських учених здаються дивними, але результати цікаві. 2023 року було проведено опитування серед геймерів, які грають в ігрові автомати Клубнічка та інші популярні слоти. В результаті опитування вдалося з’ясувати, що 41% гравців відчувають тривогу та депресію. Як не дивно, аналітики Casino.UA підтверджують цю інформацію.
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Вид залежності
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Опис
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Комп’ютерна залежність
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З цією проблемою стикаються не лише дорослі, а й діти.
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Залежність від азартних розваг у казино
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Гра в слоти підвищує рівень адреналіну, що призводить до розвитку не тільки фізичної, а й психологічної залежності.
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Ставки на спорт
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До цієї залежності відносять беттінг та лотереї.
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Ігроманія, яка пов’язана з фінансовими ринками
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Це новий вид залежності, який пов’язаний з торгівлею криптовалютами на фінансових ринках.
День просто ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі чи вечірки у колі друзів.
У Харкові хмарна погода трималася до самого вечора. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері розпочався дощ із грозою.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
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