11.07.2023 11:55

Онлайн-гемблінг негативно позначається на психологічному стані

Іноді дослідження британських учених здаються дивними, але результати цікаві. 2023 року було проведено опитування серед геймерів, які грають в ігрові автомати Клубнічка та інші популярні слоти. В результаті опитування вдалося з’ясувати, що 41% гравців відчувають тривогу та депресію. Як не дивно, аналітики Casino.UA підтверджують цю інформацію.

Види ігрової залежності

Існує кілька видів ігрової залежності, які мають свої особливості. Ознайомитись з особливостями всіх видів можна у таблиці нижче:

Вид залежності Опис Комп’ютерна залежність З цією проблемою стикаються не лише дорослі, а й діти. Залежність від азартних розваг у казино Гра в слоти підвищує рівень адреналіну, що призводить до розвитку не тільки фізичної, а й психологічної залежності. Ставки на спорт До цієї залежності відносять беттінг та лотереї. Ігроманія, яка пов’язана з фінансовими ринками Це новий вид залежності, який пов’язаний з торгівлею криптовалютами на фінансових ринках.

Щоб перестати грати ігрові автомати онлайн , геймерам необхідно звернутися до фахівців, які надають підтримку.

Негативний вплив гемблінгу на психіку

Фахівці стверджують, що негативним наслідкам гемблінгу приділяється набагато більше уваги. До негативних психологічних аспектів відносять:

Порушення розпорядку дня. Ігрові зали працюють цілодобово, але геймери найчастіше грають у слоти вночі. Нестача сну порушує біологічні ритми. Втрата контакту з оточуючими. Гравці багато часу проводять за комп’ютером тому вони не мають часу на спілкування з оточуючими. Дратівливість. Геймери часто втрачають гроші, тому вони стають дратівливими.

Якщо нічого не робити, то залежність тільки посилюватиметься. В результаті цього гравці можуть зіткнутися з серйознішими проблемами.

Формування ігрової залежності

До негативних наслідків онлайн-гемблінгу відносять формування психологічної залежності. У цьому випадку вже не людина розпоряджається грою, а гра розпоряджається життям геймера. Втрата контролю над ігровим процесом – це одна з найсерйозніших проблем.

При цьому масштаби впливу на психіку мають індивідуальний характер. Ступінь впливу ігрових автоматів насамперед залежить від віку гравців.

Автор: Анастасія Мовчан – гемблінг-експерт Casino.UA