Вплив азартних ігор та легальних казино України на економіку

26.01.2023 13:47

У 2020 році в Україні було легалізовано гральний бізнес. Незважаючи на численні негативні висловлювання на адресу цього закону, менш як через два роки стало зрозуміло, що відкриття казино онлайн у всій Україні позитивно вплинуло на багато сфер і зробило суттєвий внесок в економіку країни. Навіть ліцензія, яку має отримувати офіційне казино для можливості працювати у рамках закону, є значним джерелом доходів до бюджету країни.

Вплив грального бізнесу на різні галузі

Експерти прогнозують щорічний прибуток від українського казино Пінап та інших азартних клубів близько 6-7 мільярдів гривень. А ось від синергії грального бізнесу з різними сферами вони чекають на надходження від 25 до 30 млрд грн, у тому числі й до бюджету. До таких галузей слід зарахувати такі:

Ринок праці. Повноцінне функціонування грального закладу неможливе без штату освічених та професійних співробітників. До них відносяться менеджери, фінансисти, юристи, маркетологи, айтішники, круп'є та дилери.

Туристичний та готельно ресторанний бізнес. Окрім онлайн-клубів, на території України відкрито декілька наземних закладів, розташованих у престижних 4-х або 5-зіркових готелях. Бажаючи насолодитися «живою» атмосферою та грати в ігрові автомати офлайн клієнти відвідують не лише казино, а й знімають номери та вечеряють у ресторані.

IT-галузь. Азартні ігри онлайн не можуть існувати без програмістів, веб- та моушн-дизайнерів, які створюють платформи та інтерфейси, розробляють онлайн слоти та програми. Також велике значення гральні онлайн заклади приділяють безпеці та збереженню конфіденційності даних своїх клієнтів, що також входить до IT-сфери.

Маркетинг. Для швидкого просування ігрового закладу потрібна якісна реклама, залучення спонсорів та інвесторів.

Банківська справа. Усі транзакції до легальних казино, на прикладі Pinup, проходять через банки країни, сприяючи підтримці їхньої платоспроможності.

Юриспруденція. Недосконалість у законодавстві про гральний бізнес дає можливість неоднозначного трактування деяких пунктів, що призводить до виникнення спірних ситуацій, які потребують юридичного втручання. Тому компетентні у цій сфері фахівці дуже потрібні на сьогоднішній день, а цій галузі в юриспруденції необхідне подальше вдосконалення та запровадження істотних змін.

Вже зараз можна сміливо стверджувати, що слоти казино і країни забезпечують створення нових робочих місць, сприяючи зниженню рівня безробіття.

Ігрові слоти забезпечують позитивні емоції

За часів пандемії відбулося різке зростання цифровізації, що опосередковано сприяло розвитку індустрії онлайн розваг. Вимушені залишатися вдома, велика кількість користувачів почала користуватися платформами, де представлені ігрові апарати.

Але мобільне казино, яке не має ліцензії, є великим ризиком. Отримувати позитивні емоції у разі практично неможливо. Тому поява легальних гральних клубів стала справжнім подарунком для більшості гемблерів.

Але не слід забувати про те, що ще є слоти демо, а також, що онлайн казино є в першу чергу формою розваги і тільки потім - способом заробітку. Отримання позитивних емоцій та можливість відволіктися від жорстокого сьогодення знімає надмірну напругу, зменшує ризик виникнення захворювань та сприяє продуктивності праці. Для цього підійдуть навіть слоти безкоштовно.

Приховані сторони легалізації

Експерти викликає тривогу постановка питання про видачу ліцензії гральним закладам в Україні. Справа в тому, що згідно із законопроектом уповноважений орган (КРАЇЛ) має право самостійно:

встановлювати порядок подання звітності представниками азартних клубів;

проводити перевірку слотів;

видавати дозволи на користування приміщень для наземних гральних закладів.

Подібне самоврядування несе певні ризики появи та розповсюдження корупції. Цей аспект може спровокувати нелегальні онлайн-казино залишатися в тіні і не сплачувати державні податки.

Незважаючи на неоднозначне ставлення суспільства до легалізації гральних закладів в Україні, це нововведення, безперечно, має позитивні наслідки для державної економіки. За допомогою цього закону планується збільшення кількості надходжень до бюджету країни, залучення іноземних інвесторів та капіталів.