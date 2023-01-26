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26.01.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують дбати про житловий фонд (фото)

У різних районах міста відбуваються ремонтні роботи.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Холодногірському районі триває ремонт житлових будинків. З початку року бригади КП «Харківспецбуд» виконали ремонт твердих покрівель на площі понад 342 кв. м, відремонтували 38 східців та закрили 425 кв. м контурів.
 
У житлових будинках Салтівського району працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують сходи у під’їздах, виконують поточний ремонт покрівель та інші будівельні роботи.
 
Харків
 
Також у Новобаварському районі тривають роботи  з поточного утримання житлового фонду комунальної форми власності. Роботи виконують фахівці КП «Харківспецбуд».
 
Харків
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вирішують, як вигідно утилізувати відходи руйнації.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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