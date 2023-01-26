26.01.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують дбати про житловий фонд (фото)

У різних районах міста відбуваються ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Холодногірському районі триває ремонт житлових будинків. З початку року бригади КП «Харківспецбуд» виконали ремонт твердих покрівель на площі понад 342 кв. м, відремонтували 38 східців та закрили 425 кв. м контурів.

У житлових будинках Салтівського району працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ремонтують сходи у під’їздах, виконують поточний ремонт покрівель та інші будівельні роботи.

Також у Новобаварському районі тривають роботи з поточного утримання житлового фонду комунальної форми власності. Роботи виконують фахівці КП «Харківспецбуд».



