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26.01.2023  13:24   Рита Парфенова

Комунальники Харкова вирішують, як вигідно утилізувати відходи руйнації

У Муніципальній компанії поводження з відходами розробили схему оптимальної утилізації уламків розбитих порожими ракетами будинків.

Новини Харкова: Муніципальна компанія поводження з відходами приймає відходи руйнації

Я повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, зараз практично всі працівники КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» повернулися на робочі місця, й підприємство повністю відновило роботу на своїх об‘єктах.
 
Зараз здійснюється прийом ТПВ в обсягах передвоєнного часу. Крім того, приймаються відходи руйнації, які переважно складаються з уламків зруйнованих будівель та того, що знаходилося всередині них. Їх сортують та обробляють, визначають групи матеріалів, що можуть бути використані повторно.
 
«Відходи руйнацій - одна з найбільших проблем міста та прилеглих громад, оскільки мають значні обсяги та великі габарити. Ми використовуємо спецтехніку, щоб зменшити відходи та отримати фракції бетону, які можна повторно використовувати при будівництві об’єктів», - розповіли на підприємстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  вивіз відходів, харків, харьков
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