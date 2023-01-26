Комунальники Харкова вирішують, як вигідно утилізувати відходи руйнації

У Муніципальній компанії поводження з відходами розробили схему оптимальної утилізації уламків розбитих порожими ракетами будинків.
Я повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, зараз практично всі працівники КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» повернулися на робочі місця, й підприємство повністю відновило роботу на своїх об‘єктах.
Зараз здійснюється прийом ТПВ в обсягах передвоєнного часу. Крім того, приймаються відходи руйнації, які переважно складаються з уламків зруйнованих будівель та того, що знаходилося всередині них. Їх сортують та обробляють, визначають групи матеріалів, що можуть бути використані повторно.
«Відходи руйнацій - одна з найбільших проблем міста та прилеглих громад, оскільки мають значні обсяги та великі габарити. Ми використовуємо спецтехніку, щоб зменшити відходи та отримати фракції бетону, які можна повторно використовувати при будівництві об’єктів», - розповіли на підприємстві.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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