26.01.2023 13:24 Рита Парфенова

Комунальники Харкова вирішують, як вигідно утилізувати відходи руйнації

У Муніципальній компанії поводження з відходами розробили схему оптимальної утилізації уламків розбитих порожими ракетами будинків.

Я повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, зараз практично всі працівники КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» повернулися на робочі місця, й підприємство повністю відновило роботу на своїх об‘єктах.



Зараз здійснюється прийом ТПВ в обсягах передвоєнного часу. Крім того, приймаються відходи руйнації, які переважно складаються з уламків зруйнованих будівель та того, що знаходилося всередині них. Їх сортують та обробляють, визначають групи матеріалів, що можуть бути використані повторно.



«Відходи руйнацій - одна з найбільших проблем міста та прилеглих громад, оскільки мають значні обсяги та великі габарити. Ми використовуємо спецтехніку, щоб зменшити відходи та отримати фракції бетону, які можна повторно використовувати при будівництві об’єктів», - розповіли на підприємстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова комунальники відновили систему каналізаційних мереж після обстрілу.



