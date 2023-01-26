26.01.2023 12:55 Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: слідчі документують наслідки

Протягом доби з 25 по 26 січня обстрілював Харківщину зі ствольної та реактивної артилерії – слідчі документують ворожі дії країни-агресора

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ. В результаті подій загиблих та постраждалих немає. Найбільше від атак окупантів потерпають прикордонні населені пункти області.

25 січня протягом доби російські армійці вели обстріли селищ Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Ворог гатив по мирному населенню з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Через вибухи снарядів у Куп’янську пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі споруди та приміщення магазину, виникли пожежі.

Вночі ворог вдарив по місту ракетами, попередньо типу С-300. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Упродовж доби під ворожим вогнем опинилися місто Вовчанськ, село Стрілеча та смт Дворічна. Інформація щодо постраждалих не надходила.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.



