    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харківської області: слідчі документують наслідки
26.01.2023  12:55   Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: слідчі документують наслідки

Протягом доби з 25 по 26 січня обстрілював Харківщину зі ствольної та реактивної артилерії – слідчі документують ворожі дії країни-агресора

Новини Харкова: слідчі документують наслідки ворожих обстрілів

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В результаті подій загиблих та постраждалих немає. Найбільше від атак окупантів потерпають прикордонні населені пункти області.
 
25 січня протягом доби російські армійці вели обстріли селищ Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Ворог гатив по мирному населенню з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
 
Через вибухи снарядів у Куп’янську пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі споруди та приміщення магазину, виникли пожежі.
 
Вночі ворог вдарив по місту ракетами, попередньо типу С-300. Обійшлося без жертв та руйнувань.
 
Упродовж доби під ворожим вогнем опинилися місто Вовчанськ, село Стрілеча та смт Дворічна. Інформація щодо постраждалих не надходила.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.01 Надзвичайні події Як відбувався порятунок жінки з-під завалів будинку в Козачій Лопані (фото) 26.01 Надзвичайні події Жінку діставали з-під завалів: подробиці обстрілу Козачої Лопані 26.01 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Козачу Лопань: є влучання в будинок (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 