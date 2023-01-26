Обстріли Харківської області: слідчі документують наслідки

Протягом доби з 25 по 26 січня обстрілював Харківщину зі ствольної та реактивної артилерії – слідчі документують ворожі дії країни-агресора
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
влажность:
давление:
ветер: