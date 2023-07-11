    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харківській області пограбував жінку в лікарні
11.07.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області пограбував жінку в лікарні

До лікарняної палати пацієнтки зайшов невідомий та заволодів її грошима.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на і Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
10 липня, о 16-й годині, до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Мерефа. Вона повідомила, що в центральній районній лікарні, до її палати зайшов невідомий чоловік та відкрито заволодів грошовими коштами, що лежали на тумбочці.
 
Про вказану подію черговий повідомив поліцейських офіцерів Мерефянської громади.
 
Правоохоронці невідкладно прибули на місце події та по гарячих слідах встановили правопорушника, ним виявився 30-річний мешканець міста Мерефа. Офіцери громади оперативно з'ясовали місце його перебування та передали слідчим. 
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловіка підозрюють у вбивстві знайомого.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Надзвичайні події Поліція Харківської області розшукує зниклу дівчинку 11.07 Надзвичайні події На блокпостах Харківщини правоохоронці разом з військовими перевірили 2933 транспортних засоби 11.07 Надзвичайні події Рятувальники Харківської області за добу здійснили 17 оперативних виїздів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 