11.07.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області пограбував жінку в лікарні

До лікарняної палати пацієнтки зайшов невідомий та заволодів її грошима.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на і Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

10 липня, о 16-й годині, до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Мерефа. Вона повідомила, що в центральній районній лікарні, до її палати зайшов невідомий чоловік та відкрито заволодів грошовими коштами, що лежали на тумбочці.

Про вказану подію черговий повідомив поліцейських офіцерів Мерефянської громади.

Правоохоронці невідкладно прибули на місце події та по гарячих слідах встановили правопорушника, ним виявився 30-річний мешканець міста Мерефа. Офіцери громади оперативно з'ясовали місце його перебування та передали слідчим.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.