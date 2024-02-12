12.02.2024 18:56 Дмитро Колонєй
Комунальники ліквідують щодня 5 аварій на мережах Харкова
Стало відомо де та які роботи виконували комунальні працівники у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» ведуть ремонт мереж
із використанням сучасних матеріалів, які прослужать не один десяток років.
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продовжують перекладати 90 м технічно зношеної ділянки водоводу на пр. Тракторобудівників.
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міняють запірну арматуру
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реконструють оглядові камери.
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завершують монтажні роботи
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встановлюють обладнання.
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ліквідували в Харкові 39 аварійних ситуацій,
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впорядкували 56 оглядових колодязів
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відновили 16 водорозбірних колонок.
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наразі в роботі у комунальників - сім позаштатних ситуацій на об'єктах водопостачання.
Завершити заміну з подальшим впорядкуванням місця ремонту планується до кінця тижня.
Роботи проводяться без відключення послуги. Для цього був використаний альтернативний варіант подачі води.
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