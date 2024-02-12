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12.02.2024  18:56   Дмитро Колонєй

Комунальники ліквідують щодня 5 аварій на мережах Харкова

Стало відомо де та які роботи виконували комунальні працівники у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» ведуть ремонт мереж із використанням сучасних матеріалів, які прослужать не один десяток років.
  • продовжують перекладати 90 м технічно зношеної ділянки водоводу на пр. Тракторобудівників.
  • міняють запірну арматуру
  • реконструють оглядові камери.
  • завершують монтажні роботи
  • встановлюють обладнання.
  • ліквідували в Харкові 39 аварійних ситуацій,
  • впорядкували 56 оглядових колодязів
  • відновили 16 водорозбірних колонок.
  • наразі в роботі у комунальників - сім позаштатних ситуацій на об'єктах водопостачання. 
 
Завершити заміну з подальшим впорядкуванням місця ремонту планується до кінця тижня.
 
Роботи проводяться без відключення послуги. Для цього був використаний альтернативний варіант подачі води. 
 
 
Тэги:  ремонт, вода, харків
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