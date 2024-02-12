    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстрілював селища Харківщини та намагався атакувати позиції сил оборони
12.02.2024  19:27   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілював селища Харківщини та намагався атакувати позиції сил оборони

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали Уди, Козача Лопань, Лук’янці,  Вовчанськ  Харківської області.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 лютого 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.02 Влада У Харкові обстежать всі місця зберігання нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти 12.02 Надзвичайні події та кримінал Нічні удари дронів по Харкову: як виглядає вулиця, де згоріли 15 будинків (фото)   12.02 Надзвичайні події Наслідки ракетних ударів по селах на північ від Харкова показали прокуратурі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 