Допоможіть знайти: у Харкові може перебувати зниклий у Полтаві дещо дивний чоловік

Розшукується 30-річний Віалій Чечель з особливостями поведінки у помаранчевих кросівках та зеленою сумкрю, який може бути у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Полтаві 9 лютого 2024 року у світоло-сірій куртці, темно-синій шапці, світло-сірих спортивних штанах, коричневому светрі та помаранчевих кросівках з дому пішов та зник безвісті 30-річний Віталій Чечель - кареглазий, із родимками праворуч над губою та на лівій щоці, чорноволосий із залисинами щільний чоловік 185 см на зріст. Має при собі зелену сумку.
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Останній раз його бачили у той же день на залізничному вокзвлі Полтави. Може знаходитися у Харкові.
Має особливості поведінки.
Всіх, хто має інформацію про чоловіка, прохають звертатися за телефонами: 068-777-0-112 або 102.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.
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В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
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