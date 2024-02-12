12.02.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у Харкові може перебувати зниклий у Полтаві дещо дивний чоловік

Розшукується 30-річний Віалій Чечель з особливостями поведінки у помаранчевих кросівках та зеленою сумкрю, який може бути у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Полтаві 9 лютого 2024 року у світоло-сірій куртці, темно-синій шапці, світло-сірих спортивних штанах, коричневому светрі та помаранчевих кросівках з дому пішов та зник безвісті 30-річний Віталій Чечель - кареглазий, із родимками праворуч над губою та на лівій щоці, чорноволосий із залисинами щільний чоловік 185 см на зріст. Має при собі зелену сумку.

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Останній раз його бачили у той же день на залізничному вокзвлі Полтави. Може знаходитися у Харкові.

Має особливості поведінки.

Всіх, хто має інформацію про чоловіка, прохають звертатися за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.