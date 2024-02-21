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21.02.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Загарбники вбили людину на Харківщині (фото)

Правоохоронці Харківщини зібрали докази і задокументували чергові воєнні злочини окупантів.

Вбили людину на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог 21 лютого 2024 року близько 12:40  обстріляв з мінометів та артилерії село Іванівка Петропавлівської ТГ на Куп’янщині. Поранений 52-річний мирний мешканець.  
 
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О 14 годині загарбники під час артобстрілу Дворічної вбили мирного мешканя, особа якого встановлюється. 
 
Вбили людину на Харківщині окупанти
 
Вбили людину на Харківщині окупанти
 
Вбили людину на Харківщині окупанти
 
Близько 15 години окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на Вільхуватку, зруйнувавши житлові будинки. Без постраждалих.
 
Тэги:  смерть, обстріл, харків, агрессия россии
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