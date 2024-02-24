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24.02.2024  17:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Козачій Лопані

російські терористи завдають інтенсивних ударів по Козачій Лопані та прикордонним селам Козачолопанського округу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
За його словами, обстріли почались сьогодні о другій годині ночі. Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних домоволодінь та об'єктів цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила.
 
«Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях.
 
Також нагадую, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291
 
Хочу додатково підкреслити – ця інформація не створена для якогось «хайпу» чи «зради». Вона є застереженням для людей, бо ми живемо у такий час, коли треба бути максимально пильними!»,- сказав Вячеслав Задоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював Куп'янський район.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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