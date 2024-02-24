24.02.2024 18:30 Віталій Хінєвіч

У місті-побратимі Лілль проходять заходи на підтримку Україну

У місті Лілль (Франція) проходять заходи з нагоди другої річниці від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті міжнародного співробітництва, сьогодні там відбулися урочисте зібрання на Харківському мосту та демонстрація на площі Республіки. Заходи організувала міська влада та асоціація «Portail de l’Ukraine». Також на знак підтримки України місто Лілль прикрасили у синьо-жовті кольори.

Крім того, з 19 лютого по 7 березня у бібліотеці ім. Жана Леві проходить виставка «Україна, європейський малюнок», присвячена історії та культурі України. А в неділю, 25 лютого, у приміщенні «Casino Barrière de Lillе» буде представлений «Дон Кіхот» у виконанні київського балету.

«Нас було дуже багато сьогодні на Харківському мосту - депутати міської ради, українці, представники громадських організацій та родини, які надають прихисток, - для того, щоб висловити повагу українському народу, який бореться за свою свободу», - написала на своїй сторінці в Х (Twitter) мер міста Лілль Мартін Обрі.

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