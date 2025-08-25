    
25.08.2025  16:09   

У місті-побратимі Харкова відсвяткували День Незалежності України

Урочистий захід з нагоди 34-ї річниці Незалежності України відбувся на мосту Харків у французькому місті Лілль.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ міст «Харків» (Pont de Kharkiv) у Ліллі, вже третій рік поспіль є місцем проведення заходів до Дня Незалежності України.
 
Участь у події взяли представники муніципальної влади та української громади, харківські спортсмени, мешканці Лілля. Присутні вшанували пам’ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.
 
Від імені мерії Лілля українців привітала перший заступник мера Шарлотта Брун, яка наголосила на незламності українського народу та важливості європейської підтримки.
 
Окрему частину програми підготували діти з Харкова, які виконали гімн України.
 
