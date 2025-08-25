25.08.2025 15:32 Дмитро Колонєй
Загиблі, поранені, десятки постраждалих селищ та сотні знешкоджених мін та снарядів на Харківщині
Оперативна ситуація по Харківщині на 25 серпня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулого тижня
ворожих ударів зазнали щонайменше 42 населені пункти Харківської області.
постраждали 25 людей, зокрема 2 дітей: 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка.
6 людей загинуло.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 ракету (тип встановлюється);
7 КАБ;
32 БпЛА типу «Герань-2»;
6 БпЛА типу «Ланцет»;
5 БпЛА типу «Молнія»;
13 fpv-дронів;
5 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено
щонайменше один багатоквартирний і
8 приватних будинків,
4 автомобілі екстреної медичної допомоги,
фермерське господарство,
2 господарчі споруди.
Суттєві пошкодження— у Харківському районі:
16 приватних будинків,
5 господарчих споруд,
склад,
2 трактори,
автомобіль.
Вогнеборці загасили 35 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у 7 районах Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.
Знешкоджено 736 вибухонебезпечних предметів.
