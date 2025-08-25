    
25.08.2025  13:35   Віталій Хіневич

Окупанти вдарили з РСЗВ по Слатиному: жінка отримала поранення

Унаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку 1958-го року народження.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, систему газогону та лінію електропередачі.
 
«Наразі медики «швидкої» надають допомогу потерпілій – у жінки уламкове поранення руки. Енергетики та газовики обстежують пошкодження мереж.
 
За попередньою інформацією, росіяни випустили два реактивних снаряди, один з яких поцілив у район щільної житлової забудови, де мешкають цивільні, а інший впав на околицях селища», - сказав Вячеслав Задоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
