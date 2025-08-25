25.08.2025 13:35 Віталій Хіневич

Окупанти вдарили з РСЗВ по Слатиному: жінка отримала поранення

Унаслідок обстрілу поранено місцеву мешканку 1958-го року народження.

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За його словами пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, систему газогону та лінію електропередачі.

«Наразі медики «швидкої» надають допомогу потерпілій – у жінки уламкове поранення руки. Енергетики та газовики обстежують пошкодження мереж.

За попередньою інформацією, росіяни випустили два реактивних снаряди, один з яких поцілив у район щільної житлової забудови, де мешкають цивільні, а інший впав на околицях селища», - сказав Вячеслав Задоренко.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.