25.08.2025 14:11 Віталій Хіневич

Пішов гуляти і не повернувся додому: на Харківщині розшукували зниклого хлопчика

24 серпня близько 20:00 до відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 10-річного мешканця селища Солоницівка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До правоохоронців звернулася його 20-річна сестра. Вона повідомила, що хлопчик перебував під її наглядом, поки мати була на роботі.

Вранці дитина пішла гуляти та до вечора не повернулася додому, при цьому телефон був вимкнений.

На розшук одразу орієнтували наряди поліції. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Дергачівщини невдовзі встановили місцезнаходження хлопчика - він повернувся до власного дому.

