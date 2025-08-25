25.08.2025 14:40 Віталій Хіневич

За тиждень у Харківській області зафіксували 175 випадків захворювань на COVID-19

Серед хворих 11 дітей. 74 людини госпіталізовано до профільних закладів охорони здоров’я (53% з усіх госпіталізованих з діагнозом ГРВІ).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зростання захворюваності на COVID-19 в нашому регіоні, як і минулого року, спостерігається з кінця липня. І хоча рівень захворюваності в області (6,77 на 100 тис. населення) нижче середньобагаторічного, у порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення показників в три рази.

Збільшилась з 5,3% до 13,7% питома вага хворих на COVID-19 у структурі захворюваності на ГРВІ.

Всього на ГРВІ в період з 18 по 24 серпня захворіло 1282 особи, з них близько 30,3% – діти до 17 років.

