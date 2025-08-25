Харківські комунальники продовжують наводити лад у місті

Фахівці проводять різні роботи на прибудинкових територіях, а також у зонах відпочинку.
Будьте готові до несподіванок, адже сьогоднішній день обіцяє бути непередбачуваним. Уникайте конфліктів і будьте відкриті до нових знайомств та змін настрою.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
