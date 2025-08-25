    
25.08.2025  15:00   Віталій Хіневич

Харківські комунальники продовжують наводити лад у місті

Фахівці проводять різні роботи на прибудинкових територіях, а також у зонах відпочинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фахівці КП «Харківблагоустрій» працюють над впорядкуванням та озелененням Немишлянського району. 
 
Зокрема, комунальники приводять до ладу зелені зони, обрізають гілки. Роботи проводяться на вул. Харківських Дивізій, вул. Комунальників та пр. Героїв Харкова.
 
Також КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує виконувати роботи з благоустрою прибудинкових територій. Зокрема, з початку року фахівці усунули аварійність більше 1,9 тис. елементів на дитячих і спортивних майданчиках.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками.
 
