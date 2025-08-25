    
Главная Новини Харкова Армія Ворог штурмував позиції ЗСУ в районах дев'яти селищ Харківщини
25.08.2025  16:33   Дмитро Колонєй

Ворог штурмував позиції ЗСУ в районах дев'яти селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 25 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що з російської неволі повернулися 146 наших бійців та цивільних.

 
