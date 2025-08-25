25.08.2025 17:12 Дмитро Колонєй

У Шевченківському районі змінилася адреса центру обслуговування абонентів «Харківводоканала»

Стало відомо, де наразі розташований центр прийому споживачів комунального підприємства Харкова.



У Шевченківському районі змінилася адреса центру обслуговування абонентів «Харківводоканала»



Як повідомляє РЕДПОСТ , КП «Харківводоканал» сповіщає споживачів Шевченківського району що центр обслуговування споживічів, який раніше працював на вулиці Університетській, 37/39, наразі приймає абонентів підприємства на проспекті Людвіга Свободи, 32-а.

Телефон - 341-41-40 - приватний сектор (пн. та чт.)

Інформаційний центр – 707-57-57 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, 3 8:00 до 16:00 у п’ятницю, окрім суботи та неділі).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фахівці Департаменту збуту можуть надати споживачам будь-яку інформацію, що їх цікавить, або допомогти у вирішенні широкого спектру питань. Зокрема, це нарахування послуг водопостачання, водовідведення, перерахунку. Також харків'яни мають можливість укласти відповідний договір на реструктуризацію заборгованості. Для цього необхідно звернутися до абонентного відділу свого району і надати паспорт та індивідуальний код.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками.