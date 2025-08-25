    
25.08.2025  17:12   Дмитро Колонєй

У Шевченківському районі змінилася адреса центру обслуговування абонентів «Харківводоканала»

Стало відомо, де наразі розташований центр прийому споживачів комунального підприємства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Харківводоканал» сповіщає споживачів Шевченківського району що центр обслуговування споживічів, який раніше працював на вулиці Університетській, 37/39, наразі приймає абонентів підприємства на проспекті Людвіга Свободи, 32-а. 
Телефон  - 341-41-40 - приватний сектор (пн. та чт.)
Інформаційний центр – 707-57-57 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, 3 8:00 до 16:00 у п’ятницю, окрім суботи та неділі).
 
Фахівці Департаменту збуту можуть надати споживачам будь-яку інформацію, що їх цікавить, або допомогти у вирішенні широкого спектру питань. Зокрема, це нарахування послуг водопостачання, водовідведення, перерахунку. Також харків'яни мають можливість укласти відповідний договір на реструктуризацію заборгованості. Для цього необхідно звернутися до абонентного відділу свого району і надати паспорт та індивідуальний код.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники прикрасили подвір’я патріотичними малюнками.
 
