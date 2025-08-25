    
25.08.2025  17:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині священнослужитель підозрюється у проросійській пропаганді (відео)

Що робив чоловік під час захоплення росіянами селища Харківщини з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 56-річний священнослужитель з Купʼянського району поширював проросійську пропаганду:
 
  • дав інтерв’ю для пропагандистського медіа, у якому поширював наративи, характерні для риторики держави-агресора.
  • стверджував, що в Україні нібито триває не війна, а «внутрішній конфлікт»,
  • наголошував на тезі про «єдиний народ» та «спільну історію і радянське минуле» українців і росіян, що є типовим прийомом російської пропаганди для виправдання окупації.
  • виправдовував дії російських військових, замовчуючи їхні воєнні злочини, 
  • перекладав відповідальність за обстріли й руйнування на Збройні Сили України.
 
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
 
