20.08.2025 19:34 Дмитро Колонєй

Колишній військовий з Харківщини заперечував збройну агресію РФ, а потім вітк (відео)

У чому саме звинувачується людина, яка раніше служила у "Айдарі", розповіли у прокуратурі Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 48-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий, маючи військовий досвід та раніше перебуваючи у складі батальйону «Айдар», підтримав та виправдовував дії країни-агресорки: погодився на запис інтерв’ю для російських пропагандистів;

у своїх висловлюваннях заперечував збройну агресію РФ;

ретранслював меседжі держави-агресора;

просував тезу про «єдиний народ»;

стверджував, що в Україні нібито все життя на нього тиснули через російську мову;

ретранслював меседжі держави-агресора;

просував тезу про «єдиний народ»;

стверджував, що в Україні нібито все життя на нього тиснули через російську мову;

перекладав відповідальність за обстріли Луганщини з 2014 року на українські війська. Підозрюваний переховується від українських правоохоронців на території держави-агресора, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.