    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Колишній військовий з Харківщини заперечував збройну агресію РФ, а потім вітк (відео)
20.08.2025  19:34   Дмитро Колонєй

Колишній військовий з Харківщини заперечував збройну агресію РФ, а потім вітк (відео)

У чому саме звинувачується людина, яка раніше служила у "Айдарі", розповіли у прокуратурі Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 48-річний мешканець селища Куп’янськ-Вузловий, маючи військовий досвід та раніше перебуваючи у складі батальйону «Айдар», підтримав та виправдовував дії країни-агресорки: 
 
  • погодився на запис інтерв’ю для російських пропагандистів;
  • у своїх висловлюваннях заперечував збройну агресію РФ;
  • ретранслював меседжі держави-агресора;
  • просував тезу про «єдиний народ»;
  • стверджував, що в Україні нібито все життя на нього тиснули через російську мову;
  • перекладав відповідальність за обстріли Луганщини з 2014 року на українські війська.
 
Підозрюваний переховується від українських правоохоронців на території держави-агресора, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківя'нин підозрюється у підтримці дій загарбників.

 

Тэги:  колаборант, зрада, харків
