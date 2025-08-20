20.08.2025 19:00 Дмитро Колонєй

Харківський метрополітен попереджає про можливі обмеження роботи станцій

Коли та чому це станеться розповіли у пресс-службі харківської підземки.



Харківський метрополітен попереджає про можливі обмеження роботи станцій



Як повідомляє РЕДПОСТ, з міркувань безпеки масові заходи до Дня міста, Дня Державного прапора України та Дня Незалежності будуть проходити на території метрополітену.

У зв’язку із цим можуть бути певні тимчасові обмеження у роботі деяких зі станцій метрополітену. Просимо уважно слідкувати за оголошеннями на станціях.

Метрополтен вибачається за тимчасові незручності!