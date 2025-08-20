20.08.2025 18:20 Дмитро Колонєй

Війна завдала нам колосальних втрат, але віра допомагає подолати ці виклики - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з митрополитом-архієпископом Української католицької архієпархії Філадельфії Борисом Ґудзяком.



Як повідомляє РЕДПОСТ , сторони обговорили роль церкви під час війни і виклики, які постають перед громадою міста.

Ігор Терехов поділився болючими прикладами втрат та підкреслив, що без духовного виміру відновлення України буде неповним.

«Нам потрібні і житло, і робочі місця, і дитсадки. Але без духовності нічого не буде. Війна завдала нам колосальних втрат. Але віра допомагає подолати ці виклики. Ми працюємо над тим, щоб після перемоги не тільки відновити місто, а й повернути надію в життя наших людей», - зазначив мер.

У свою чергу Борис Ґудзяк розповів про зусилля, яких докладає Українська греко-католицька церква в США для підтримки українців.

«Ми допомагаємо і підтримуємо вас у молитві. Україна сьогодні виборює не лише свою незалежність, а й цінності, які єднають усі цивілізовані країни. Ми хочемо, щоб правда про вашу боротьбу була почута в кожному куточку світу», - сказав митрополит.