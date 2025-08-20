Війна завдала нам колосальних втрат, але віра допомагає подолати ці виклики - Ігор Терехов

    
20.08.2025  18:20   Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з митрополитом-архієпископом Української католицької архієпархії Філадельфії Борисом Ґудзяком.


Як повідомляє РЕДПОСТ, сторони обговорили роль церкви під час війни і виклики, які постають перед громадою міста.
 
Ігор Терехов поділився болючими прикладами втрат та підкреслив, що без духовного виміру відновлення України буде неповним.
 
«Нам потрібні і житло, і робочі місця, і дитсадки. Але без духовності нічого не буде. Війна завдала нам колосальних втрат. Але віра допомагає подолати ці виклики. Ми працюємо над тим, щоб після перемоги не тільки відновити місто, а й повернути надію в життя наших людей», - зазначив мер.
 
У свою чергу Борис Ґудзяк розповів про зусилля, яких докладає Українська греко-католицька церква в США для підтримки українців. 
 
«Ми допомагаємо і підтримуємо вас у молитві. Україна сьогодні виборює не лише свою незалежність, а й цінності, які єднають усі цивілізовані країни. Ми хочемо, щоб правда про вашу боротьбу була почута в кожному куточку світу», - сказав митрополит.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, співробітництво
