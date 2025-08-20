    
20.08.2025  17:46   Дмитро Колонєй

У Харкові може сісти за грати злодюга, який бив та погрожував розправою дружині

П'яного дебошира у Харкові не спинили попередні міри правоохоронних органів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, нетверезий містянин з Київського району Харкова влаштовував сварки з 51-річною жінкою, принижував її, висловлював погрози фізичної розправи та ображав.
 
На злодюгу не подіяли
  • проведені з ним поліцейським профілактичні бесіди,
  • складені адміністративні протоколи
  • винесені термінові заборонні приписи.
Не вплинуло на нього й покарання штрафом та виправними роботами за нанесення легких тілесних ушкодженнь.
 
 
Він продовжував свою протиправну поведінку, неодноразово бив жінку.
 
20 серпня 2025 року 52-річному порушнику оголошено підозру у домашньому насильстві. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові прикували кайданками до дерева та пограбували жінку.
 
Тэги:  кримінал, насильство, харків
