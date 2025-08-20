20.08.2025 17:46 Дмитро Колонєй

У Харкові може сісти за грати злодюга, який бив та погрожував розправою дружині

П'яного дебошира у Харкові не спинили попередні міри правоохоронних органів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , нетверезий містянин з Київського району Харкова влаштовував сварки з 51-річною жінкою, принижував її, висловлював погрози фізичної розправи та ображав.

На злодюгу не подіяли

проведені з ним поліцейським профілактичні бесіди,

складені адміністративні протоколи

винесені термінові заборонні приписи.

Не вплинуло на нього й покарання штрафом та виправними роботами за нанесення легких тілесних ушкодженнь.

Читайте також: У Харкові виявили тіло чоловіка та жінки з вогнепальними пораненнями

Він продовжував свою протиправну поведінку, неодноразово бив жінку.

20 серпня 2025 року 52-річному порушнику оголошено підозру у домашньому насильстві. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.