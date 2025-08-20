    
20.08.2025  09:05   Віталій Хіневич

У Харкові виявили тіло чоловіка та жінки з вогнепальними пораненнями

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 19 серпня близько 22:10 біля житлового будинку по проспекту Тракторобудівників виявлено тіла 25-річної жінки та 25-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події одразу виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, ХРУП № 2, слідчо-оперативна група та криміналісти.
 
Попередньо встановлено, що між чоловіком та жінкою виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Згодом чоловік розбив вікно та проник у квартиру, розташовану на першому поверсі. 
 
Потерпіла намагалася втекти й вибігла на вулицю. Чоловік наздогнав її та здійснив декілька пострілів зі зброї, від яких вона загинула. Після цього він вчинив самогубство.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
 
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
 
