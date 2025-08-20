20.08.2025 08:40 Віталій Хіневич
Потерпілі медики, будинки та пошкоджені електромережі: Харківщина на ранок 20 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Фото надали у ХОВА
У м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 КАБ;
1 БпЛА типу «Герань-2»;
2 БпЛА типу «Ланцет»;
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка);
у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курганне);
у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів).
Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.
