    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Потерпілі медики, будинки та пошкоджені електромережі: Харківщина на ранок 20 серпня
20.08.2025  08:40   Віталій Хіневич

Потерпілі медики, будинки та пошкоджені електромережі: Харківщина на ранок 20 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Куп'янськ постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2  БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Цупівка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги, фермерське господарство (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Курганне);
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (м. Богодухів).
Упродовж минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
 
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Надзвичайні події У Харкові окупанта засуджено до 9 років ув’язнення 20.08 Надзвичайні події Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області 20.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 