20.08.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 19 по 20 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Харківському районах області.
 
За межами с. Гірчаківка Берестинського району горіла трава та чагарники на площі 2,5га.
 
У селі Пластунівка Харківського району горіла трава на площі 500 м кв.
 
Також у селі Оскіл Ізюмського району горіла трава на площі 10 м кв.
 
У Борівському лісництві за межами с. Підлиман Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 100 м кв.
 
О 17:35 завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку. На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.
 
Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено біля 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.
 
Ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 169 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
