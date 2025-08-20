20.08.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 19 по 20 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Берестинському, Ізюмському та Харківському районах області.

За межами с. Гірчаківка Берестинського району горіла трава та чагарники на площі 2,5га.

У селі Пластунівка Харківського району горіла трава на площі 500 м кв.

Також у селі Оскіл Ізюмського району горіла трава на площі 10 м кв.

У Борівському лісництві за межами с. Підлиман Ізюмського району горіла хвойна підстилка на площі 100 м кв.

О 17:35 завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку. На місці ворожого обстрілу працювало 140 рятувальників та 39 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Загалом від завалів розчищено понад 1500 м кв. внутрішніх приміщень житлового будинку, вивезено біля 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій.

Ліквідовано 19 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 169 одиниць вибухонебезпечних предметів.

