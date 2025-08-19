    
19.08.2025  14:05   Віталій Хіневич

У Харківській області зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Синоптики повідомляють, що 20 серпня у більшості районів Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

 
За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, ситуація є особливо небезпечною через спекотну та суху погоду, передає РЕДПОСТ.
 
Найвищий рівень ризику (червона зона) зафіксовано у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Берестині, Лозовій, Великому Бурлуці та Слобожанському.
 
Водночас, місто Ізюм перебуває у жовтій зоні, що відповідає високому рівню пожежної небезпеки.
 
