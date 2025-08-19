19.08.2025 14:30 Віталій Хіневич

З прифронтової зони Харківщини рятувальники евакуювали дитину

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони двох цивільних людей, з них одну дитину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

19 серпня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янського району.

За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з села Благодатівка Кіндрашівської громади 2 цивільних людей, з них 1 дитину.

Залучалось 3 рятувальників, зокрема офіцер громади та 1 одиниця техніки ДСНС.

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91.

