19.08.2025  15:00   

У деяких районах Харкова не буде води: список адрес

У зв'язку з підготовкою водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду буде тимчасово припинено подачу води в окремих мікрорайонах міста.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
20 серпня з 8:00 до 22:00, у зв'язку з підготовкою водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду буде тимчасово припинено подачу води в окремих мікрорайонах міста.
 
У Шевченківському районі, обмеженими:
 
пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, узвозом Клочківським, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитрія Антоненка, територією центрального парку, вул. Сумською пров.Класичним.
 
У Київському районі, обмеженими:
 
пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ «ХПІ», вул. Дігтярною, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в'їздом Будівельним, в'їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіатською, в'їздом Шотландським, вул.Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією з-да «ФЕД», вул. Сумською, пров. театральним.
 
Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:
 
Київський р-н:
 
  • вул. Григорія Сковороди, 88, з переїздом на вул. Миколи Хвильового, 9;
  • вул. Григорія Сковороди, 42 з переїздом на вул. Чернишевську, 55;
  • вул. Потебні, 2 з переїздом на вул. Григорія Сковороди, 14.
Шевченківський р-н:
 
  • пр. Незалежності, 13 (обласна клінічна лікарня);
  • вул. Космічна, 27;
  • вул. Клочківська, 148-а.
Зі списком адрес, де не буде води можна ознайомитися за посиланням.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу у селищі Утківка на Харківщині.
 
