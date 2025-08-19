19.08.2025 15:35 Дмитро Колонєй

Харківський автолюбитель задом в'їхав у автівку з п'яним водієм

Судитимуть обох харківських кермувальників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вдень 18 серпня 2025 року на вулиці Олімпійській водій автівки Toyota, рухаючи заднім ходом зіткнувся з авто Kia.

Під час спілкування правоохоронців з водіями з'ясувалося, що кермувальник автомобіля Kia нетверези, щой підтвердила перевірка — 0.60 проміле, що в 3 рази перевищує допустиму норму.

Поліцейські відсторонили від керування водія Кіа та на обох водіїв склали відповідні матеріали, які надалі будуть передані до суду.

