19.08.2025  15:35   Дмитро Колонєй

Харківський автолюбитель задом в'їхав у автівку з п'яним водієм

Судитимуть обох харківських кермувальників.

В'їхав задом у автівку Kia з п'яним водієм автолюбитель на Toyota: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 18 серпня 2025 року на вулиці Олімпійській водій автівки Toyota,  рухаючи заднім ходом зіткнувся з авто Kia.
 
Під час спілкування правоохоронців з водіями з'ясувалося, що кермувальник автомобіля Kia нетверези, щой підтвердила перевірка — 0.60 проміле, що в 3 рази перевищує допустиму норму. 
 
Поліцейські відсторонили від керування водія Кіа та на обох водіїв склали відповідні матеріали, які надалі будуть передані до суду.
 
