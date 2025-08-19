    
19.08.2025  16:05   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ремонтують покрівлі будинків (фото)

Де наразі працюють фахівці підприємства розповіли та показали у КП «Харківжитлобуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальні працівники в Слобідському та Індустріальному районах
  • за тиждень полагодили покрівлі на 11 будинках загальною площею 630 кв. м.
  • з початку 2025 року підприємство завершило ремонт 23 жорстких покрівель,
  • тривають роботи ще на 10-ти будинках.
