    
Сили оборони відбили штурми окупантів у районах трьох селищ Харківщини
19.08.2025  16:33   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили штурми окупантів у районах трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 19 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів у районах Синьківки та Степової Новоселівки; дві атаки російських окупантів відбито, ще один бій триває.

Нагадаэмо, раныше РЕДПОСТ писав, що загарбники намагалися захопити сім селищ Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
