18.08.2025  17:37   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбивають три атаки на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.   
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три боєзіткнення тривають дотепер.
  • На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів. Сьогодні ворог проводив шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що захиснику України на Харківщині присвоєно звання Героя України.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
