ЗСУ відбивають три атаки на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що захиснику України на Харківщині присвоєно звання Героя України.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки можуть нагадати вам про давні образи чи неприємні моменти, через що навіть дрібниці здатні викликати сильні емоції.
У Харкові вранці та вдень буде хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним.
День інтуїтивної прозорливості, що відзначається 18 серпня, присвячений визнанню та розвитку внутрішнього голосу, який веде нас у прийнятті рішень.
влажность:
давление:
ветер: