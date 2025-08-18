18.08.2025 18:10 Дмитро Колонєй

Без газу, через удар окупантів по Харкову, залишаються більше 100 осель

Ворог вчергове завдав удару по житлових будинках мирного населення Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , унаслідок вранішнього російського обстрілу Харкова зазнали пошкоджень будинкові газопроводи низького тиску, газопроводи-вводи та газорегулююче обладнання.

Фахівці аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» відразу прибули на місце обстрілу, оперативно локалізували аварійну ситуацію, щоб попередити розповсюдження вогню та ще більші руйнування. Після цього обстежили систему довкола епіцентрів вибухів на наявність пошкоджень.

Тимчасово без газопостачання залишаються 114 осель у постраждалих від обстрілів багатоповерхівках.

Газовики співпрацюють з усіма екстреними службами. Після завершення робіт із розбору завалів та надання дозволу розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи на газовій системі.

