    
Главная Новини Харкова ЖКГ Без газу, через удар окупантів по Харкову, залишаються більше 100 осель
18.08.2025  18:10   Дмитро Колонєй

Без газу, через удар окупантів по Харкову, залишаються більше 100 осель

Ворог вчергове завдав удару по житлових будинках мирного населення Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, унаслідок вранішнього російського обстрілу Харкова зазнали пошкоджень будинкові газопроводи низького тиску, газопроводи-вводи та газорегулююче обладнання.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Фахівці аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» відразу прибули на місце обстрілу, оперативно локалізували аварійну ситуацію, щоб попередити розповсюдження вогню та ще більші руйнування. Після цього обстежили систему довкола епіцентрів вибухів на наявність пошкоджень. 
 
Тимчасово без газопостачання залишаються 114 осель у постраждалих від обстрілів багатоповерхівках.
 
Газовики співпрацюють з усіма екстреними службами. Після завершення робіт із розбору завалів та надання дозволу розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи на газовій системі. 
 
Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав, що стало відомо, скільки будівель постраждало через ворожий удар по Харкову.
 
Тэги:  газ, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 ЖКГ У Харкові тимчасово припинять газопостачання в частині Новобаварського району 13.08 ЖКГ У Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель 12.08 ЖКГ Не буде газу у будинках селища під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 