18.08.2025 18:46 Дмитро Колонєй
Від ударів росіян загинуло 12 людей та постраждали десятки населених пунктів Харківщини
Оперативна ситуація по Харківщині на 18 серпня 2025 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулого тижня
-
ворожих ударів зазнали щонайменше 24 населені пункти Харківської області, у тому числі м. Харків.
-
внаслідок обстрілів постраждали 48 людей, серед них – 7 дітей: хлопці 6, 10, 16 років та дівчата 11, 13, 14, 17 років.
На жаль, 12 людей загинуло, зокрема 2 дітей: 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 ракета «Іскандер М»;
-
1 ракета (тип встановлюється);
-
5 КАБ;
-
22 БпЛА типу «Герань-2»;
-
3 БпЛА типу «Ланцет»;
-
9 БпЛА типу «Молнія»;
-
11 fpv-дронів;
-
7 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено цивільну інфраструктуру Куп’янського району
-
щонайменше 3 багатоквартирні будинки
-
4 приватні будинки,
-
сільський клуб,
-
підприємство,
-
2 складські будівлі,
-
2 господарчі споруди,
-
8 автомобілів.
Суттєві пошкодження— у Ізюмському районі:
-
8 приватних будинків,
-
багатоквартирний будинок,
-
гараж,
-
2 автомобілі,
-
трактор,
-
овочесховище.
У Харківі за тиждень ворог завдав шкоді 19 багатоквартирним будинкам і 25 автівкам.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що 18 серпня 2025 року близько 05:00 російські окупанти завдали
масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0