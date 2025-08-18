18.08.2025 17:03 Дмитро Колонєй

У Харкові можна отримати грошову допомогу на опалення

Стало відомо, хто з мешканців Харкова може розраховувати на підтримку та що потрібно зробити для її оформлення.



Фото: Дмитро Колонєй

Як повідмляє РЕДПОСТ , харків’яни можуть отримати грошову допомогу на опалення твердим пічним побутовим паливом.

Для цього громадянам необхідно звернутися з заявою до управлінь соціального захисту населення (адреси - за посиланням ).

Міжнародні організації, які надаватимуть допомогу на придбання твердого пічного палива, проводять аналіз звернень і виплачують кошти в порядку пріоритетності за належність членів домогосподарств, які належать до вразливих категорій. Серед них:

одержувачі житлової субсидії чи пільги на придбання твердого пічного побутового палива;

одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;

одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, або мати (батько) у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу одиноким матерям (батькам);

особи, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сімʼї;

особи з інвалідністю (разом з членами їхніх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;

сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;

дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування;

прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.