18.08.2025 17:03 Дмитро Колонєй
У Харкові можна отримати грошову допомогу на опалення
Стало відомо, хто з мешканців Харкова може розраховувати на підтримку та що потрібно зробити для її оформлення.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідмляє РЕДПОСТ
, харків’яни можуть отримати грошову допомогу на опалення твердим пічним побутовим паливом.
Для цього громадянам необхідно звернутися з заявою до управлінь соціального захисту населення (адреси - за посиланням
).
Міжнародні організації, які надаватимуть допомогу на придбання твердого пічного палива, проводять аналіз звернень і виплачують кошти в порядку пріоритетності за належність членів домогосподарств, які належать до вразливих категорій. Серед них:
-
одержувачі житлової субсидії чи пільги на придбання твердого пічного побутового палива;
-
одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;
-
одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, або мати (батько) у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу одиноким матерям (батькам);
-
особи, які отримують допомогу при народженні дитини;
-
багатодітні сімʼї;
-
особи з інвалідністю (разом з членами їхніх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;
-
сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;
-
дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування;
-
прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали
масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
