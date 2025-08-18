    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові можна отримати грошову допомогу на опалення
18.08.2025  17:03   Дмитро Колонєй

У Харкові можна отримати грошову допомогу на опалення

Стало відомо, хто з мешканців Харкова може розраховувати на підтримку та що потрібно зробити для її оформлення.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідмляє РЕДПОСТ, харків’яни можуть отримати грошову допомогу на опалення твердим пічним побутовим паливом. 
 
Для цього громадянам необхідно звернутися з заявою до управлінь соціального захисту населення (адреси - за посиланням). 
 
Міжнародні організації, які надаватимуть допомогу на придбання твердого пічного палива, проводять аналіз звернень і виплачують кошти в порядку пріоритетності за належність членів домогосподарств, які належать до вразливих категорій. Серед них: 
 
  • одержувачі житлової субсидії чи пільги на придбання твердого пічного побутового палива;
  • одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;
  • одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, або мати (батько) у разі смерті одного з батьків, які отримують допомогу одиноким матерям (батькам);
  • особи, які отримують допомогу при народженні дитини;                                         
  • багатодітні сімʼї;
  • особи з інвалідністю (разом з членами їхніх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;
  • сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;
  • дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування; 
  • прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або осіб з їх числа, або дітей, які залишилися без батьківського піклування.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
 

 

Тэги:  допомога, тепло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Суспільство На Харківщині очікуються різке погіршення погоди 17.08 Армія Військові, які захищають Харківщину, отримали допомогу технікою 14.08 Освіта Як отримати Пакунок школяра у Дії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 