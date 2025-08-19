    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Загарабники вдарили дроном по автівці "швидкої допомоги" на Харківщині
19.08.2025  17:00   Дмитро Колонєй

Загарабники вдарили дроном по автівці "швидкої допомоги" на Харківщині

Поліцейські Харковщини документують черговий підступний злочин загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 серпня 2025 року під час виїзду за викликом в Купʼянському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Постраждали медичні працівники, які знаходились у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні.
 
 
Для документування воєнного злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти а вибухотехніки поліції. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині російський БПЛА атакував домоволодіння.
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 