    
Главная Новини Харкова Суспільство Молодь може взяти участь в онлайн-квізі до Дня міста Харкова та Дня Незалежності
19.08.2025  17:37   Дмитро Колонєй

Молодь може взяти участь в онлайн-квізі до Дня міста Харкова та Дня Незалежності

Стали відомі подробиці щодо участі юних мешканців Харкова у вікторині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, молодим харків’янам пропонують перевірити свої знання та дізнатися цікаві факти про Україну та рідне місто у форматі Kahoot-вікторини. 
 
Захід відбудеться 22 серпня (початок - о 16:00) на платформі Zoom. Переможці отримають подарунки. Долучитися до вікторини можна буде за посиланням
 
Організатор - Харківський міський центр дозвілля молоді.
 
