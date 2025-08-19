    
На Харківщині дрон атакував домоволодіння

Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння даху будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
19 серпня близько 11:00 російський ударний FPV-дрон поцілив у будинок в селі Цупівка Харківського району. Загорівся дах. Постраждалих немає.
 
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області.
 
