19.08.2025 13:15 Віталій Хіневич
Судитимуть окупанта за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі
За даними слідства, 36-річний обвинувачений, з позивним «Алтай», обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області.
Він та інші окупанти зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.
16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець — гранатометник — втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Відсутність зброї та переважаючі сили противника змусили його здатися. Після допиту, який проводив обвинувачений разом з іншими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого.
Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним «Кот» роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця.
2 липня у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Їх доставили на територію заводу та прив’язали до стовпів. Після допиту обвинувачений передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство військовополонених зі словами «Отправьте их к Бандере». Цього разу «Алтай» особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з «Котом» план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю.
24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і «Алтай». Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази. Досудове розслідування здійснював СВ Управління СБУ в Харківській області.
Обвинувачений утримується у слідчому ізоляторі. Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.
