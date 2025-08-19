19.08.2025 13:15 Віталій Хіневич

Судитимуть окупанта за розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі

За даними слідства, 36-річний обвинувачений, з позивним «Алтай», обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс рф та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Він та інші окупанти зайняли територію Вовчанського агрегатного заводу.

16 червня 2024 року беззбройний український військовослужбовець — гранатометник — втративши орієнтацію у зоні бойових дій, потрапив на позиції російських військ на території заводу. Відсутність зброї та переважаючі сили противника змусили його здатися. Після допиту, який проводив обвинувачений разом з іншими військовими, зібрана інформація була передана командуванню, і надійшов наказ на вбивство полоненого.

Обвинувачений запропонував російському військовому з позивним «Кот» роль виконавця, детально його інструктував і обрав місце для розстрілу — контрольно-пропускний пункт на території заводу. Полоненого розстріляли в голову з автомата, а обвинувачений контролював обстановку ззовні будівлі, забезпечуючи прикриття дій виконавця.

2 липня у Вовчанську двоє українських військових потрапили у полон. Їх доставили на територію заводу та прив’язали до стовпів. Після допиту обвинувачений передав отриману інформацію командиру, який віддав наказ про вбивство військовополонених зі словами «Отправьте их к Бандере». Цього разу «Алтай» особисто взяв участь у вбивствах, попередньо узгодивши з «Котом» план розстрілу. 3 липня кожен із них убив по одному полоненому, здійснивши постріл у потилицю.

24 вересня 2024 року спецпідрозділи ГУР МО України в ході звільнення території Вовчанського агрегатного заводу взяли в полон російських військових, серед яких був і «Алтай». Їх доставили до одного з прифронтових населених пунктів Харківщини, де прокурори одразу провели допити, щоб зафіксувати всі обставини злочинів та зібрати докази. Досудове розслідування здійснював СВ Управління СБУ в Харківській області.

Обвинувачений утримується у слідчому ізоляторі. Прокурори наполягатимуть у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.

