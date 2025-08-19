    
Главная Новини Харкова Медицина Сказ у кішки на Харківщині: мешканку селища покусала тварина
19.08.2025  13:40   Віталій Хіневич

Сказ у кішки на Харківщині: мешканку селища покусала тварина

На території Богодухівського району в селищі Ков’яги Валківської громади 15 серпня зафіксовано випадок загибелі кішки.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Напередодні кішка нанесла покус доньці власниці тварини, а наступного дня жінка повідомила про це фахівців Валківської дільниці ветеринарної медицини Богодухівської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
 
Спеціалісти відібрали патологічний матеріал та відправили до лабораторії для дослідження на сказ. Згідно зі звітом про результати дослідження у патологічному матеріалі підтверджено наявність антигену вірусу сказу. 
 
Доньці власниці кішки надається антирабічна допомога.
 
Встановлено карантинні обмеження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підтверджено випадок сказу.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Медицина У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов 13.08 Медицина Бригада екстреної допомоги врятувала життя харків’янину під час клінічної смерті 06.08 Медицина На Харківщині жінка народила дитину в салоні «швидкої»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 