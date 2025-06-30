На Харківщині підтверджено випадок сказу: у Таранівці введено карантин

У селі Таранівка Зміївської громади підтверджено сказ у домашнього кота, який покусав власницю. У селі оголошено карантин та розпочато заходи з ліквідації вогнища інфекції.
У селі Таранівка Чугуївського району зареєстровано випадок сказу домашнього кота, передає РЕДПОСТ.
Тварина проявляла ознаки агресії, мала порушення координації та відмовлялася від їжі й води. Під час спроби підійти до неї кіт покусав господарку. Наступного дня він загинув.
Матеріал для дослідження направили до Харківської регіональної державної лабораторії, де підтвердили захворювання. Жінці надають антирабічну допомогу. У домогосподарстві провели термінову вакцинацію п’ятьох тварин.
26 червня відбулося позачергове засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. За його підсумками село Таранівка оголосили неблагополучним пунктом через сказ. У населеному пункті ввели карантинні обмеження. Загрозливою зоною визначили село Безпалівка, а зонами спостереження – села Пасіки та Велетень. Також затвердили план заходів для ліквідації вогнища сказу. Він передбачає інформування мешканців і вакцинацію тварин.
За даними Держпродспоживслужби, від початку 2025 року в Чугуївському районі зареєстровано вже три випадки сказу котів.
Фахівці закликають жителів бути обережними при контакті з дикими й безпритульними тваринами та своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців. У разі укусу – негайно звертайтесь до лікаря. Сказ невиліковний, але вакцинація є ефективною профілактикою.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Новий Мерчик на Харківщині виявлено сказ у домашнього кота, який напав на господарів.
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