19.06.2025 09:48 Рита Парфенова

У селі Новий Мерчик на Харківщині карантин через сказ у кота

У селі Новий Мерчик на Харківщині виявлено сказ у домашнього кота, який напав на господарів.

У селі Новий Мерчик Валківської громади зафіксовано випадок сказу, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили у Валківській дільниці ветеринарної медицини, 14 червня місцевий мешканець звернувся зі скаргою на поведінку домашнього кота. Тварина повернулася додому в пригніченому стані, покусала власників і невдовзі загинула.

Відібрані зразки направили до Харківської державної регіональної лабораторії. 16 червня у патматеріалі підтверджено антиген вірусу сказу. Постраждалим надають антирабічну допомогу.

17 червня рішенням районної надзвичайної протиепізоотичної комісії у селі Новий Мерчик та прилеглих територіях (мисливські угіддя, пасовища, ліси та поля) введено карантинні обмеження. Загрозливою зоною визначено село Добропілля.

Фахівці наголошують: сказ — смертельно небезпечна хвороба для людей і тварин, яку неможливо вилікувати, але можна попередити за допомогою своєчасної вакцинації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у приватному господарстві села Федорівка Нововодолазької громади 30 квітня лабораторно підтверджено сказ у домашнього кота, який напередодні покусав трирічну дитину.