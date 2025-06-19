У селі Новий Мерчик на Харківщині карантин через сказ у кота

У селі Новий Мерчик на Харківщині виявлено сказ у домашнього кота, який напав на господарів.
У селі Новий Мерчик Валківської громади зафіксовано випадок сказу, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили у Валківській дільниці ветеринарної медицини, 14 червня місцевий мешканець звернувся зі скаргою на поведінку домашнього кота. Тварина повернулася додому в пригніченому стані, покусала власників і невдовзі загинула.
Відібрані зразки направили до Харківської державної регіональної лабораторії. 16 червня у патматеріалі підтверджено антиген вірусу сказу. Постраждалим надають антирабічну допомогу.
17 червня рішенням районної надзвичайної протиепізоотичної комісії у селі Новий Мерчик та прилеглих територіях (мисливські угіддя, пасовища, ліси та поля) введено карантинні обмеження. Загрозливою зоною визначено село Добропілля.
Фахівці наголошують: сказ — смертельно небезпечна хвороба для людей і тварин, яку неможливо вилікувати, але можна попередити за допомогою своєчасної вакцинації.
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