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19.06.2025  10:22   Рита Парфенова

Поліція Харківщини за добу задокументувала 21 воєнний злочин (фото)

У Харківській області триває фіксація наслідків збройної агресії рф. За минулу добу під ударами опинилися три райони. Поліція задокументувала 21 епізод пошкодження цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківщини продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів. Минулої доби під ударами російських військ перебували Лозівський, Харківський та Куп’янський райони. Агресор застосовував керовані авіабомби та безпілотники.

У результаті атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди та навчальний заклад. У місцях влучань зафіксовано займання. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає.

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Працівники поліції провели 17 оглядів місць подій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за 21 кримінальним провадженням, що стосуються збройної агресії рф.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківської області задокументували 25 242 воєнних злочини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Унаслідок обстрілів трьох районів Харківщини пошкоджено цивільні об’єкти

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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