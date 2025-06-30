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30.06.2025  15:00   Рита Парфенова

Росія двічі атакувала село Івашки на Харківщині: пошкоджено житло та електромережу

Ввечері 29 червня та вранці 30 червня село Івашки Золочівської громади зазнало двох атак FPV-дронами з боку російських військ.


Фото з відкритих джерел

івашки

Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, перший удар стався 29 червня близько 20:05. Один із дронів влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок прямого попадання повністю знищено одну квартиру, ще дві – пошкоджено. Люди не постраждали, передає РЕДПОСТ.

Наступного дня, 30 червня близько 10:00, російські дрони знову атакували Івашки. Внаслідок чотирьох вибухів серйозно постраждав приватний будинок, зруйновано частину даху та стіни, пошкоджено господарчі споруди та лінії електропередач. Постраждалих також немає.

На місці працюють аварійні служби – вони вже розпочали відновлення електропостачання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин війська рф здійснили масовані обстріли Харківської області, внаслідок яких постраждали шість населених пунктів.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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