Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей, зокрема 2 дітей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки; у с. Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка.

Внаслідок вибуху знайденого невідомого предмету в с. Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідрок обстрілу в с. Вільшани Солоницівської громади 16 серпня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

9 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Ланцет»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Руська Лозова), приватний будинок і господарчу споруду (с. Нова Мерефа);

у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мостове), господарчу споруду (с. Лозове);

у Чугуївському районі пошкоджено кафе, 2 автомобілі (м. Чугуїв);

у Богодухівському районі пошкоджено ангар, 3 автомобілі (сел. Золочів), приватний будинок (с. Карасівка);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перемога).

Упродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.