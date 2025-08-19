Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 6 людей, зокрема 2 дітей

    
19.08.2025  08:45   

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 43-річна, 59-річна і 70-річна жінки; у с. Перемога Лозівської громади постраждали 35-річна жінка, 8-річний хлопчик і 2,5-річна дівчинка.
 
Внаслідок вибуху знайденого невідомого предмету в с. Волохівка Вовчанської громади постраждав 19-річний чоловік. 
 
Також по допомогу медиків звернулася 46-річна жінка, яка постраждала внаслідрок обстрілу в с. Вільшани Солоницівської громади 16 серпня.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 4 fpv-дрони. 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено 6 приватних будинків (с. Руська Лозова), приватний будинок і господарчу споруду (с. Нова Мерефа);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мостове), господарчу споруду (с. Лозове); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено кафе, 2 автомобілі (м. Чугуїв); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено ангар, 3 автомобілі (сел. Золочів), приватний будинок (с. Карасівка); 
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Перемога).
Упродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. 
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка, Амбарне.
 
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 серпня близько 05:00 російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
