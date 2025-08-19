    
19.08.2025  09:05   Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 12 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському, Чугуївському районах області.
 
Сьогодні вночі ворог завдав масованої комбінованої атаки по населеним пунктам Харківської області.
 
Богодухівський район:
 
Внаслідок влучання КАБ зруйнована будівля на території агропідприємства у селищі Золочів Золочівської громади, де сталась пожежа сільськогосподарської техніки на площі 100 м кв.;
 
У селі Черемушна Валківської громади внаслідок падіння ударного БпЛА зайнялась суха трава на площі 1000 м кв.;
 
Кількома годинами пізніше ворожий FPV-дрон спричинив пожежу у приватному будинку в селі Карасівка Золочівської громади також площею 100 м кв.
 
Куп'янський район:
 
На світанку удари ворожих БпЛА спричинили 2 пожежі на територіях приватних домоволодінь. У селі Лозове Великобурлуцької громади горіла господарча споруда з сіном на площі 250 м кв., а в селі Мостове Шевченківської громади — 2 господарчі споруди на загальній площі 500 м кв.
 
Харківський район:
 
У селі Руська Лозова Дергачівської громади ворожі КАБи спричинили загоряння у нежитловій приватній будівлі площею 50 м кв., постраждали 3 людей, 7 приватних будинків та авто;
 
У селі Нова Мерефа Нововодолазької громади ударні БпЛА стали причиною пожежі в господарчій споруді площею 50 м кв. на території садового товариства. Також пошкоджені 7 дачний будинків.
 
Лозівський район:
 
В селі Перемога Лозівської громади внаслідок влучання ворожого БпЛА в дах приватного будинку сталась пожежа площею 200 м кв. Також зайнялась поруч розташована господарча споруда та автомобіль на площі близько 100 м кв. Постраждали 4 людей, серед яких діти 3 та 8 років.
 
Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці масованого удару безпілотниками по житловому будинку у Харкові, який стався напередодні. Наразі відомо про 7 загиблих та 24 постраждалих людей.
 
Ліквідовано 20 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 7,8 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 144 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
