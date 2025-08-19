19.08.2025 09:05 Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідували наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативні виїзди.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 12 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Харківському, Чугуївському районах області.

Сьогодні вночі ворог завдав масованої комбінованої атаки по населеним пунктам Харківської області.

Богодухівський район:

Внаслідок влучання КАБ зруйнована будівля на території агропідприємства у селищі Золочів Золочівської громади, де сталась пожежа сільськогосподарської техніки на площі 100 м кв.;

У селі Черемушна Валківської громади внаслідок падіння ударного БпЛА зайнялась суха трава на площі 1000 м кв.;

Кількома годинами пізніше ворожий FPV-дрон спричинив пожежу у приватному будинку в селі Карасівка Золочівської громади також площею 100 м кв.

Куп'янський район:

На світанку удари ворожих БпЛА спричинили 2 пожежі на територіях приватних домоволодінь. У селі Лозове Великобурлуцької громади горіла господарча споруда з сіном на площі 250 м кв., а в селі Мостове Шевченківської громади — 2 господарчі споруди на загальній площі 500 м кв.

Харківський район:

У селі Руська Лозова Дергачівської громади ворожі КАБи спричинили загоряння у нежитловій приватній будівлі площею 50 м кв., постраждали 3 людей, 7 приватних будинків та авто;

У селі Нова Мерефа Нововодолазької громади ударні БпЛА стали причиною пожежі в господарчій споруді площею 50 м кв. на території садового товариства. Також пошкоджені 7 дачний будинків.

Лозівський район:

В селі Перемога Лозівської громади внаслідок влучання ворожого БпЛА в дах приватного будинку сталась пожежа площею 200 м кв. Також зайнялась поруч розташована господарча споруда та автомобіль на площі близько 100 м кв. Постраждали 4 людей, серед яких діти 3 та 8 років.

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці масованого удару безпілотниками по житловому будинку у Харкові, який стався напередодні. Наразі відомо про 7 загиблих та 24 постраждалих людей.

Ліквідовано 20 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 7,8 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 144 одиниці вибухонебезпечних предметів.

